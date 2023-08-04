وصول 12 رحلة طيران أوروبية لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية، ضمن 135 رحلة طيران أسبوعية استقبلها المطار بداية من السبت الماضي، وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وحتى توصيلهم إلى مقر إقامتهم.

وكشفت جداول التشغيل اليومية لرحلات الوصول بمطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر أن تصل اليوم 12 رحلة منها 6 رحلات من ألمانيا، 4 رحلات من التشيك، رحلة من هولندا، ورحلة من أحد المطارات الإيطالية.

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولي، استقبل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، 135 رحلة طيران، وصلت أغلبها من 11 دولة أوروبية مختلفة، ويتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم إلى أرض المطار.

وتصل أغلب الرحلات من دولة التشيك وإيطاليا وبولندا وهي الأكثر وصولًا، كذلك تصل رحلات من ألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التي تصل من المطارات المصرية.