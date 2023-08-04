مباحثات الرئيس السيسى و"ميتسوتاكيس" تتصدر اهتمامات الصحف

تصدّرت المباحثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أمس في العلمين الجديدة، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الجمعة.

وتحت عنوان السيسى و"ميتسوتاكيس" يبحثان الأزمة الليبية والهجرة غير المشروعة والصراع الروسي ــ الأوكراني، قالت صحيفة "الأهرام"، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، أمس في العلمين الجديدة، مباحثات ثنائية، تلتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله، إن الرئيس السيسي، أشاد خلال المباحثات، بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب عن تقدير مواقف اليونان تجاه مصر، إلى جانب التعاون المثمر على صعيد آلية التعاون الثلاثي مع قبرص.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، وتأكيد الحرص المتبادل على سرعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بينهما، ودفع التعاون العسكرى والاقتصادى والثقافى، إلى جانب ملفات الطاقة والغاز الطبيعى والربط الكهربائى والتحول الأخضر.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: "إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.. والتعاون في توطين صناعة السيارات"، وقالت صحيفة "الأهرام"، التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، محمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية على رأس وفد رفيع المستوى للعاصمة التركية أنقرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك في المجالات التي تتمتع فيها مصر وتركيا بخبرات طويلة ومقومات مؤهلة لتحقيق طفرة فى مستوى التعاون الصناعي.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرـــ تأكيده خلال اللقاءـــ أهمية تكثيف العمل المشترك لتنشيط آليات التعاون وتعزيز التواصل بين الهيئات والجهات المعنية بالصناعة فى مصر وتركيا، لافتاً إلى أن الجانبين يقترحان توقيع مذكرة تفاهم مشتركة تتناول موضوعات التعاون الصناعى ونقل الخبرات الفنية والتدريب الفنى والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والاستثمار الصناعى والتصنيع الزراعى، مشيرًا إلى إمكانية وضع آلية للتعاون المشترك للتصنيع فى مصر والتصدير لمختلف الدول.

ولفت الوزير إلى أن اللقاء بحث فرص التعاون الفني والمهني والتكنولوجي في مراكز التميز والابتكار، وإمكانية إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، فضلاً عن بحث تبادل الخبرات والتكنولوجيات في بعض الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها مثل صناعة السيارات وصناعاتها المغذية.

وفيما يتعلق بنشاط الحكومة، قالت صحيفة "الجمهورية"، تحت عنوان: "رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في الأنشطة الفندقية بمنطقة أبورواش الاستثمارية"، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس؛ لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بـ «أبو رواش» بمحافظة الجيزة واستكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه- خلال الاجتماع- استعرض الدكتور عاصم الجزار، مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية وما تتميز به تلك المنطقة، من موقع فريد يقع على محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبًا المتحف المصري الكبير والطريق الدائري وطريق الفيوم، وشمالًا محور روض الفرج، كما يخترق المنطقة محور ٢٦ يوليو من المنتصف، موضحًا المتطلبات الخاصة بتعديل المخطط، بسبب زيادة الطلب على الإسكان الفندقي، وكذا رصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة فندقية، ورصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة تجارية، صحية وصناعية.

وبحسب الصحيفة، فقد وجَّه رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.

وفي نفس السياق، وتحت عنوان: "مدبولي: تعظيم القيمة المضافة لمنطقة الأهرامات لتصبح عالمية تليق بتاريخ مصر"، نقلت صحيفة "الجمهورية"، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تأكيده الحرص على متابعة التفاصيل النهائية الخاصة بمشروع المتحف المصري الكبير وأعمال تطوير المنطقة المحيطة في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الاهرامات سعيًا لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة.

وبشأن ملف التعليم، قالت صحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان: "المعامل تستقبل طلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. غدًا"، أنهت الجامعات في القاهرة والمحافظات، أمس، استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني، تزامنًا مع انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق اعتبارًا من الغد، وحتى 9 أغسطس الجارى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت أن عدد المتقدمين من طلاب الثانوية لاختبارات القدرات بلغ حتى الوقت الحالى ١٧٠ ألف طالب على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعي الجديد، فيما فعلت وزارة التربية الرسمى لتقديم التظلمات على والتعليم، أمس، الرابط الإلكتروني نتيجة الثانوية العامة ۲۰۲۳.

وبحسب الصحيفة، فقد أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤، لافتًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وفقا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.