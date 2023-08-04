الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرزها حرق الدهون.. 7 فوائد لمشروب الماتشا

مشروب الماتشا
مشروب الماتشا

يعد "الماتشا" من المشروبات الصحية الغنية بالمعادن والفيتامنيات المفيدة التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، خصوصًا أنها تساعدك على التركيز وتعطيك الطاقة اللازمة لجسمك.

والماتشا الخضراء هي عبارة عن بودرة خضراء وتنشق من أنواع الشاي الأخضر، ويمكن تحضيرها بنفس طريقة تحضير الشاي الأخضر بغضافة الماء الساخن والسكر عليها، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة مختلفة، مثل إضافة القليل من اللبن والثلج لتكون منعشة في فصل الصيف فهي من ضمن المشروبات المنعشة التي يمكن تناولها يوميًا.

ويمكنك الآن معرفة الفوائد الصحية لمشروب الماتشا للاستمتاع بفوائدها بعيدًا عن تناول مشروبات الكافيين الضارة، وفقًا لتقرير نشره موقع "verywellhealth"، كالتالي:

7 فوائد صحية لمشروب الماتشا تعرف على أبرزها:

هناك العديد من الفوائد التي يقدمها مشروب الماتشا لمساعدة جسمك وإعطائه الطاقة اللازمة خلال اليوم، وإليكم أبرز الفوائد الصحية التي تقدمها لك الماتشا:
1- يعمل مشروب الماتشا على إنقاص الوزن الزائد ويساعدك على تقليل الشهية.
2- يخفف مشروب الماتشا من خطر الإصابة بأمراض السرطان.
3- يعمل مشروب الماتشا على تزويد الجسم بكمية كبيرة من مضادات الأكسدة، إذ تحتوي الماتشا على مركب الكاتيكين أكثر من الشاي الأخضر بـ137 مرة.
4- يقلل مشروب الماتشا من "الكوليسترول الضار" في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد على تهدئة المعدة من اضطرابات الطعام.
5- يحتوي مشروب الماتشا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك لتعزيز الطاقة وللمساعدة في الهضم ورفع القدرة الذهنية.
6- يقضي مشروب الماتشا على القلق والتوتر واضطرابات النوم، وينصح بتناوله قبل النوم بساعتين.
7- يرفع مشروب الماتشا معدل التركيز، حيث إنه يحتوي على جرعة صحية من الكافيين التي يحتاجها جسمك، ويمكنك تناوله بدلًا من القهوة والنسكافيه.

مشروب الماتشا الماتشا فوائد الماتشا الماتشا الخضراء الشاى الاخضر

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