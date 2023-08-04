محمود عنبر: معدل النمو التجاري بين مصر واليونان وصل لـ19.2%

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن المتتبع لحركة التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال الثلاث سنوات الأخيرة سيجد أن هناك معدل نمو يصل إلى 19.2%، وإذا نظرنا إلى تركيبة معدل التبادل التجاري سنجد أن هذه الزيادة في صالح الميزان التجاري المصري.

وأضاف عنبر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن هذه الزيادة تنعكس في زيادة الصادرات المصرية إلى اليونان، وانخفاض الوارادات من هناك، وبالتالي هذا سيؤثر بشكل كبير على معدل فائض في الميزان التجاري، وله تأثيرات أيضًا غير مباشرة مثل زيادة عرض الدولار، والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة.

معدلات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين

وتابع: هذه الزيادة إذا نظرنا إليها خاصة فيما يتعلق بالعلاقات المصرية اليونانية سنجد أنها ليست زيادة فقط في معدل التبادل التجاري، وإنما في كافة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أي ذات الأمر ينطبق على معدلات الاستثمار المتبادلة بين الدولتين والمشروعات المشتركة بينهما التي تمثل أهمية كبيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أن اليونان دولة ذات طبيعة خاصة مع مصر، حيث يوجد جالية يونانية داخل مصر، وأيضًا تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وأيضًا السياحة، فكل هذه العلاقات انعكست في الأرقام بالشكل الذي أدى لتطور ونمو في مجمل العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.