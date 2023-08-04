مشاجرة بين أبناء عمومة تنتهي بمصرع أحدهم بسوهاج

لقي عامل مصرعه متأثرا بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس، توفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة على إثر وقوع مشاجرة مع أخرين بدائرة المركز بسبب خلافات عائلية تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

البداية بتلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بين 3 مواطنين ووفاة أحدهم عقب إصابته وتم نقل الجثة للمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بورود بلاغ من مستشفي البلينا المركزي باستقبال عامل بأجر ومقيم دائرة المركز مصاباً بجرح طعني بمنتصف الصدر وجرح قطعي بفروة الرأس وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

وباستجواب شقيقه عامل بأجر ومقيم بذات الناحية أتهم نجلي عمومته بائع خضروات، وشقيقه بائع خضروات – ومقيمان بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الثاني وإحداث إصابته التي أدت لوفاته بسبب خلافات عائلية فيما بينهما.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الثاني الأداة المستخدمة "سكين" بإرشاده وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.