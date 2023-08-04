الجمعة 04 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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البابا ثيودروس الثانى يلتقى رئيس وزراء اليونان فى مصر

البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني

التقى البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال زيارته الرسمية لمصر في النصب التذكاري لليونانيين الذين سقطوا خلال المعركة التاريخية عام 1942 بمنطقة العلمين شمال مصر.

ووضع رئيس الوزراء اليوناني إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لليونانيين الذين سقطوا في المعركة، بعد ذلك تلا غبطته صلاة قصيرة من أجل راحة نفوسهم.
بعد ذلك خلال لقاء صاحب الغبطة مع رئيس الوزراء عبر كل منهما للآخر عن مشاعر الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة التي تميز صداقتهما الشخصية الطويلة الأمد، وجرت بينهما مناقشة خاصة وجيزة حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل. ثم قدم البابا ثيودروس ميتسوتاكيس أيقونة تذكارية.
كما أجرى غبطته أيضًا محادثات قصيرة مع وزير الخارجية اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاوس ديندياس.
حضر هذا الحدث سفير اليونان بالقاهرة نيكولاوس باباجورجيو، وقنصلا اليونان في القاهرة والإسكندرية، وكذلك كبار المسئولين الحكوميين والعسكريين في الدولة المصرية، وغيرهم من المسئولين.

البابا ثيودروس الثاني إكليل من الزهور البابا ثيودروس الأرثوذكس الزهور على النصب التذكاري بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس النصب التذكاري

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