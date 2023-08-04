محمد كروم يكشف لـ"الشاهد" سبب إطاحة الإخوان بعبود الزمر

قال محمد كروم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، والمنشق عن الجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية كلها خرجت من السجون قبل الثورة إلا المحكوم عليه بالإعدام، وكذلك عبود وطارق الزمر.

وأضاف "كروم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبود وطارق خرجا من السجون بعد الثورة، مؤكدًا أن الجماعة كانت قد قدمت عبود كمتحدث باسمها للدولة، ولكنه لم يحدث توافق بينه وبين أجهزة الدولة وتم استبعاده لأنه كان يريد أن يحول المراجعات لنقطة أخرى، كان يريد المفاوضات أي وقف العنف مقابل تحقيق مكاسب.

وتابع، أنه تم الإطاحة به ولفظته الجماعة لأنه كان يعيق إخراج 20 ألف معتقل من السجن، مشيرًا إلى أنه ذهب لسجن أبو زعبل، وقام بعمل وثيقة بديلة لوثيقة الجماعة الإسلامية والإخوان وهي "البديل".

انقلاب جزء كبير من الإخوان على المراجعات بسبب عبود الزمر

وأكد أن الجماعة التزمت بكل ما تعهدت به مع الأمن، بعد خروجها من السجن، وبعد 25 يناير انقلب جزء كبير منهم على فكرة المراجعات وكان السبب في ذلك عبود الزمر وطارق الزمر.