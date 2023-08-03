ريهام عبدالحكيم: فخورة بقرار "المتحدة" بتخصيص عائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

أشادت الفنانة ريهام عبدالحكيم، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص عوائد مهرجان العلمين للمشروع القومي "حياة كريمة"، قائلة: "أنا فخورة بهذا القرار وأشكر الشركة المتحدة على المهرجان عمومًا، وعلى هذا القرار خصوصا، شيء رائع وراقٍ جدا".

وعن أغنية "فيها حاجة حلوة" قالت "ريهام عبدالحكيم"، في لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: "الأغنية دي وش الخير عليّ، وادتني التفاؤل اللي قدرنا ننقله للجمهور، وكان التعامل الأول مع الموسيقار الكبير عمر خيرت".

وتابعت: هذه الأغنية عرفت معظم الجمهور عليّ، وتظل أغنية فيها حاجة حلوة انطلاقتي الحقيقية.

كما تطرقت إلى حفلها الذي يجمعها بالفنان مدحت صالح، موضحة: "قبل أن أغني معه، فأنا من عشاق فنه منذ سنوات طويلة، هو فخر لنا كمصريين وعرب، وسعيدة بالتواجد معه على المسرح ذاته سواء في حفل واحد أو الغناء دويتو، وحققنا نجاحات كبيرة في الحفلات التي غنينا فيها معا، وهو إنسان جميل ويحاول إظهار الفنان الذي يغني معه بأفضل شكل".