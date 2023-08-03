الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام عبدالحكيم: فخورة بقرار "المتحدة" بتخصيص عائد مهرجان العلمين لـ"حياة كريمة"

ريهام عبدالحكيم
ريهام عبدالحكيم

أشادت الفنانة ريهام عبدالحكيم، بقرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص عوائد مهرجان العلمين للمشروع القومي "حياة كريمة"، قائلة: "أنا فخورة بهذا القرار وأشكر الشركة المتحدة على المهرجان عمومًا، وعلى هذا القرار خصوصا، شيء رائع وراقٍ جدا". 

وعن أغنية "فيها حاجة حلوة" قالت "ريهام عبدالحكيم"، في لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش حفلها بمهرجان العلمين: "الأغنية دي وش الخير عليّ، وادتني التفاؤل اللي قدرنا ننقله للجمهور، وكان التعامل الأول مع الموسيقار الكبير عمر خيرت".

 وتابعت: هذه الأغنية عرفت معظم الجمهور عليّ، وتظل أغنية فيها حاجة حلوة انطلاقتي الحقيقية.

كما تطرقت إلى حفلها الذي يجمعها بالفنان مدحت صالح، موضحة: "قبل أن أغني معه، فأنا من عشاق فنه منذ سنوات طويلة، هو فخر لنا كمصريين وعرب، وسعيدة بالتواجد معه على المسرح ذاته سواء في حفل واحد أو الغناء دويتو، وحققنا نجاحات كبيرة في الحفلات التي غنينا فيها معا، وهو إنسان جميل ويحاول إظهار الفنان الذي يغني معه بأفضل شكل".

ريهام عبدالحكيم الشركة المتحدة عوائد مهرجان العلمين حياة كريمه فخورة أغنية “فيها حاجة حلوة” مدحت صالح

مواد متعلقة

ريهام عبدالحكيم تبدع بباقة من أجمل الأغنيات ضمن فعاليات مهرجان العلمين

ريهام عبدالحكيم: فخورة بالغناء على مسرح مهرجان العلمين

مهرجان العلمين.. تفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت

DMC تعيد عرض حفل تامر حسني ضمن فعاليات مهرجان العلمين

ريهام عبدالحكيم تبدأ مهرجان العلمين بأغنية "أما براوة"

ناقد فنى: دورة مهرجان العلمين الحالية استعداد للقادم.. ونتطلع للعالمية

الأكثر قراءة

البنك المركزى يرفع سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مصرفى يكشف أسباب قرار «البنك المركزى» برفع سعر الفائدة

النيابة العامة تكشف القصة الكاملة.. كيف قُتل طبيب الساحل؟

أهالى قرية ميت أم صالح بالمنوفية يشيعون جنازة سيدة بركة السبع

وجدت أسفل عقار سكني.. أمن القاهرة يبحث في لغز جثة مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى