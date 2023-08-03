الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«المصريين الأحرار» تُطلق قافلة طبية لللكشف على مرضى الجهاز الهضمي بأسيوط

قافلة طبية للكشف
قافلة طبية للكشف علي مرضى الباطنة والجهاز الهضمي

نظمت أمانة شباب حزب المصريين الأحرار بأسيوط قافلة طبية للكشف علي مرضى الباطنة والجهاز الهضمي بالتعاون مع الدكتور محمود جودة استشاري الجهاز الهضمي والكبد والحميات جامعة أسيوط.

وقال محمد أبو عين، أمين شباب المصريين الأحرار لجنوب الصعيد، إن القافلة الطبية شملت الكشف علي مرضى الباطنة والجهاز الهضمي والحميات والكبد، وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة بتخفيضات تتجاوز الـ 50% وبجانب توفير معمل رسالة بنسبة خصم 75% وذلك تخفيفا علي المواطنين وتلبية لحاجة الشارع.

ووجه “أبو عين” الشكر والتقدير للدكتور محمود جودة دكتور الجهاز الهضمي والكبد والحميات كلية الطب بجامعة أسيوط  بأسيوط علي توفير خصم ٧٥% وبجانب معمل تحاليل طبية رسالة لمواطني أسيوط واستضافة قافلة اليوم الواحد داخل عيادته الخاصة.

وأكد أمين شباب المصريين الأحرار  بجنوب الصعيد أن القافلة باكورة المزيد من الأنشطة الهادفة لخدمة أبناء المحافظة الغراء وتقديم أفضل خدمة ممكنة وفق آليات الخدمة التي يوفرها الحزب.

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إجراء الكشف إجراء الكشف الطبي إجراء التحاليل الطبية التحاليل الطبية الجهاز الهضمي والكبد الدكتور عصام خليل المحافظات

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