نائب محافظ القاهرة تبحث آخر مستجدات أعمال التطوير والتقنين وتحصيل المتأخرات

استأنفت اللجنة الفرعية لقرية الفواخير بمحافظة القاهرة نشاطها، وعُقد إجتماع برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم وبحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير والمستشار ايمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة وممثلي اللجنة من الإدارة المالية والشئون القانونية وبحوث الإسكان بمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة.

وتناول اجتماع اليوم، آخر مستجدات أعمال اللجنة حول موقف الفواخير بشأن القرار 990 لسنة 2021 بشأن تسكين الفواخير وخاصة الفواخير التي لم تبت فيها اللجنة إلى جانب مناقشة موقف إدخال المرافق وأعمال التطوير.

كما ناقشت اللجنة، موقف التعديات والإشغالات داخل القرية ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ووقف مثل هذه التعديات وتشكيل لجنة من الحي للتصدي لمثل هذه المخالفات.

وتخلل اللقاء، بحث موقف التنازلات بين عدد من أصحاب الفواخير داخل القرية دون سند حيث وجهت بمتابعة تنفيذ كافة الالتزامات الواردة بالعقود وبسرعة إنهاء التعاقدات لباقي الفواخير وتذليل كافة الصعوبات التي تحيل الأعمال وسرعة التوجيه بإخلاء الفواخير المتعدى عليها وبمتابعة كافة مديونيات ومتأخرات التحصيل.

وأشارت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، خلال بيانها، إلى أنه فيما يخص الأفران الصديقة للبيئة البالغ إجمالي عددها 116 فرن منهم 83 فرن صغير و33 فرن كبير.

وتم الانتهاء من رفع كفاءة 69 فرن بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لحل المشاكل الخاصة بأهل الحرفة وتم تسليمهم لأصحاب الفواخير وجاري رفع كفاءة 47 فرن آخرين.

وفيما يخص شبكة المرافق الرئيسية والتي تم إدخالها بنسبة 100%، لفتت المنطقة الجنوبية إلى أنه جاري تعاقد أصحاب الفواخير على إدخال وصلاتهم الفرعية سواء للكهرباء أو الغاز الطبيعي والمياه.