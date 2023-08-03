إزالة 6 حالات تعدٍ ورفع 150 طن مخلفات بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص بالتزامن مع حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقرى التابعة لها، وتمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية ورفع 150 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت من إزالة 6 حالات تعدٍ زراعة وبدون ترخيص بقرى (تلة، نزلة حسين، البرجاية) على مساحة 500 متر، وذلك خلال عدد من الحملات، اليوم، تحت إشراف محمود أبوكريشة، ومحمد عادل، عماد محمود وهبة سيد، وإكرام محمد نواب رئيس المركز والمدينة وحمادة جمعة، ودكتورالحسيني شادي، وأشرف فرغلي ورؤساء القرى المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن قرى وأحياء المنيا نظمت حملة تكثيفية لأعمال النظافة تم من خلالها رفع ما يقرب من 150 طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع قرى نزلة حسين وصفط الخمار وبني محمد سلطان وتلة ودمشير وشوارع وأورقة حي غرب ووسط المدينة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي؛ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين وحفاظًا على مظهر وجمال المدينة وتوفير بيئة صحية.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمواصلة الجهود المبذولة للتصدي وبكل قوة لكافة أشكال التعدي بالمهد وإزالة فورية وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة مع بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة الحالات المستهدفة سواء كانت التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتأكيده على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية لتوفير بيئة صحية وتجنب انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء، بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء لتوفير بيئة صحية.

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