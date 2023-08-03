محمد عادل: شرف لى المشاركة فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح

كشف الفنان محمد عادل، عن تفاصيل دور الزعيم عادل إمام في عرض مسرحي ضمن افتتاحية مهرجان المسرح القومي، قائلاً: "إنه لا أحد يستطيع أن يعمل عمل عادل إمام، لأن عادل إمام واحد فقط، وقد كنت ضيف شرف معه في الاحتفالية، حيث كنت أقدم شخصيات مسرحية عبر تاريخ المسرح العربي وخاصة المسرح المصري، والأعمال التي أثرت بشكل كبير في المشاهدين".

وأضاف محمد عادل خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أنه كان من بين هذه الشخصيات هي شخصية سرحان عبدالبصير، وقد تعمدنا تقديمها بشكل مختلف عكس ما قدمه الأستاذ عادل إمام لتأثرنا بفكرة مسرح عادل إمام.

وتابع الفنان محمد عادل: "شرف لي المشاركة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح، أنا ابن مسرح الدولة وموظف في مسرح الدولة، وأشتغل مسرح منذ أن كنت طفلا صغيرا، وبالتالي فمن الطبيعي عندما ينادي المسرح بأي شكل من الأشكال فلا بد أن ألبي هذا النداء".