الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجندة قصور الثقافة.. زخم بعروض ثقافتنا في إجازتنا ومهرجان العلمين

أجندة قصور الثقافة
أجندة قصور الثقافة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الحالي، تواصل بها استمرار حالة الزخم الكبير لأنشطتها التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

وتستمر الهيئة في مشاركتها بمهرجان العلمين الجديدة، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، للأسبوع الثاني، بعروض لفرق الشرقية وأسوان والأنفوشي، على مدار يومي الجمعة والسبت، والتي دشنتها الأسبوع الماضي وأشعلت بها أجواء المهرجان مع الجمهور الذي تفاعل مع ألوان الفنون الشعبية لفرق الهيئة.

وضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تواصل الهيئة عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لها، ومنها" مطروح، بورسعيد، الغربية، قنا" والتي تقدم عروضها الفنية والاستعراضية المعبرة عن تراثها الفني وفلكلورها الشعبي وذلك في مدن رأس البر، دمياط الجديدة، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد.

إلى جانب استمرار مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة، بعروض "سالب واحد، مسافر ليل، يهودي مالطة "لفرق قصر المحمودية ونوادي الأنفوشي وقومية الإسكندرية،  بمسرحي الغد والسامر بالعجوزة ضمن ستة عروض تشارك بهم الهيئة في دورة المهرجان هذا العام.

وضمن برامجها المخصصة لأبناء المحافظات الحدودية تطلق الهيئة فعاليات الملتقى الثاني عشر للشباب بالعريش يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان والبحر الأحمر "الشلاتين - حلايب - أبو رماد" والوادي الجديد ويشهد عددا من الورش الفنية والأدبية لاكتشاف ورعاية مواهب أبناء المحافظات الحدودية في إطار برامج العدالة الثقافية.

كما تواصل الهيئة فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" المجانية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لدراسة فنون السينما، والتي تستمر حتى 18 أغسطس، ومعرض الكتاب والحرف اليدوية بالقصر المستمر حتى 9 أغسطس وتقدم خلاله أحدث عناوين الإصدارات التي تتميز بأسعارها المخفضة ومجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الحرف والأشغال اليدوية.

بمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز الثقافي بطنطا تقيم الهيئة احتفالية خاصة مساء السبت المقبل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع عروضا مسرحية للأطفال، ومعارض فن تشكيلي، ومحاضرات ثقافية وتوعوية، وورش متنوعة منها لإعداد الممثل الصغير، وتعليم أساسيات اللغة المصرية القديمة، وأساسيات التصميم الجرافيكي وغيرها، بخلاف مناقشات كتب، وعروض الإنشاد ديني، والأفلام السينمائية، وغيرها من الفعاليات.

WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.15 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.15 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.12 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.12 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.10 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.10 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.10 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.10 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.11 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.11 AM (1)
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.11 AM
WhatsApp Image 2023-08-03 at 11.08.11 AM
الهيئة العامة لقصور الثقافة مهرجان العلمين الجديدة مبادرة ثقافتنا في إجازتنا أبناء المحافظات الحدودية الملتقى الثاني عشر للشباب بالعريش ورشة ابدأ حلمك السينما بين يديك

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل المتهمين بقتل "طبيب الساحل" إلى الجنايات

مستقبل غامض.. هبوط أسعار الذهب عالميًا وثبات نسبى بمصر.. وخبراء يكشفون عن الأسباب

أسباب وأعراض الإصابة بـ"الأرتيكاريا" وطرق الوقاية

أوروبا تواجه أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء.. وأمريكا تحذر مواطنيها من الضغط على الشبكات

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 بالمدارس.. تفاصيل

ما مصير نتائج طلاب الثانوية العامة المحجوبة؟.. مصدر بـ«التعليم» يُجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى