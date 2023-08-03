الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز

رياضة

كريستيانو: توقعت تأهل النصر والزمالك فريق منظم للغاية

جريدة الدستور

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي عن مواجهة فريقه أمام الزمالك التي جمعت الفريقين ضمن منافسات البطولة العربية.

وودع الزمالك البطولة العربية بعد تعادله أمام النصر السعودي بهدف لمثله في ختام مواجهات دور المجموعات.

وقال رونالدو، في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "لعبنا أمام فريق منظم جدًا والتعادل كان مهما للغاية، وتوقعت تسجيل هدف التعادل والتأهل للدور ربع النهائي".

وعن السبب وراء صعوبة المباراة رغم تواجد أسماء كبيرة من لاعبي النصر، قال: "أرضية الملعب صعبة والعشب عالية، عندما يكون العشب كذلك لا يجعلنا نقدم كرة قدم جميلة".

وسجل كريستيانو هدف التعادل لصالح النصر السعودي في شباك الزمالك، ليقود فريقه إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

البرتغالي كريستيانو رونالدو الزمالك النصر السعودي مباراة الزمالك والنصر

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