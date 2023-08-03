الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بث مباشر.. حفل وائل الفشنى ضمن فعاليات مسرح الشارع بمهرجان العلمين

الحياة
الحياة

يحيي المطرب وائل الفنشي، حفل غنائي خلال الوقت الحالي على مسرح الشارع ضمن فعاليات مهرجان العلمين بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير مع المطرب وائل الفنشي الذي قام بغناء أغنية "بتناديني تاني ليه" ثم أغنية "سلم علي"، لينال تشجيع كبير من قبل الحضور 

 

جدير بالذكر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في عالم الترفيه بالشرق الأوسط، وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الجاري ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويضم المهرجان الذى يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربى العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

تقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوى على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف و مكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

الموجود المهرجان الرياضي المتوس الفنية الفنية والرياضية الفنان الفشن المستوى

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