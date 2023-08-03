راجح داوود: نحرص على دعم الفنون والثقافة بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

انطلقت أولى فعاليات، المهرجان الصيفي الدولي بمكتبة الإسكندرية في دورته العشرين، تحت رعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والذي يستمر من 3 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2023.

وقال الموسيقار راجح داوود، المشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إن المهرجان في دورته هذا العام، يضم فعاليات عديدة ومتنوعة، تجمع ما بين النشاط الموسيقى بالحفلات الموسيقية، والغنائية، وفنون المسرح، وبعض العروض السينمائية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام خاص بعقد ورش فنية وثقافية للشباب محبي وممارسي الفنون، سواء كهواية أو احتراف، مشيرًا إلى أن هذه الورش تشمل مجالات كتابة القصة والموسيقى، والعزف، والسينما اخراج ومونتاج.

وأضاف خلال تصريحات صحفية خلال الافتتاح اليوم، أن المهرجان هذا العام هي الدورة العشرين، ويعتبر من المهرجانات العريقة في مصر، وجمهوره أصبح كبير جدًا، ويتعدى جمهور الإسكندرية لأنه يأتي إليه جمهور من القاهرة والعديد من المحافظات، لافتًا أننا ندعم مركز الفنون ومكتبة الإسكندرية في توجه تنمية المشاعر والفنون للأطفال والشباب.

وأشار إلى أن بعض الحفلات نفذت التذاكر الخاصة، والبعض ما زال متاحة من خلال شباك التذاكر بالمكتبة، لافتًا إلى أن سياسة المكتبة بالنسبة لأسعار تذاكر الحفلات هي سياسة داعمة، حيث أن المكتبة مؤسسة لا تهدف الربح من هذه الأنشطة الفنية والثقافية، بل تهدف لنشر الوعي الموسيقي، والوعي الثقافي والفني عمومًا، حيث تكون أسعار التذاكر لبعض الحفلات رمزية، وهناك حفلات تكون مجانية تمامًا.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين. ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية