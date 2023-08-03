القبض على أكبر شبكة لتجارة المخدرات شمال العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، الخميس، القبض على أكبر شبكة لتجارة المخدرات شمالي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": إن"محكمة تحقيق الكرخ الأولى أصدرت قرارا قضائيا نفذته المديرية العامة لشؤون المخدرات ألقت القبض من خلاله على أكبر شبكة لتجارة المخدرات في شمالي العراق".

أضاف البيان، أن" قوة من مكافحة المخدرات نفذت وبإشراف محكمة تحقيق الكرخ الأولى عملية نوعية أمنية استباقية في محافظة دهوك بالتنسيق مع مكافحة مخدرات أربيل وبجهد أمني عالي المستوى، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات شديد الخطورة على أمن المجتمع".

أشار إلى، أنه" ضبط بحوزته حبوب مخدرة نوع كبتاغون تزن 236.476 كيلو غرام ومادة الأفيون المخدرة تزن "35.755" كيلو غرام وتم إيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقرارات التي تصدرها محكمة تحقيق الكرخ الأولى المختصة بملف شئون المخدرات والمؤثرات العقلية.