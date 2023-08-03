الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ختام فعاليات دورة اللغة العربية الثانية للأئمة والواعظات بالإسكندرية

فعاليات ثاني دورات
فعاليات ثاني دورات اللغة العربية

اختتمت اليوم فعاليات ثاني دورات اللغة العربية المتخصصة لأئمة وواعظات الأوقاف لـ150 إمامًا وواعظة من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والغربية، وذلك بمعسكر أبوبكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بشأن اللغة العربية وآدابها، وفي إطار التدريب المستمر لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، بحضور الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 

أكد الدكتور جلال غانم أن علم النحو هو مفتاح ضبط الخطاب الدعوي، وأن الصياغة النحوية الصحيحة دليل الفصاحة وعلامة الداعية المفوة، مبينًا أن قواعد النحو والإعراب لازمة لاستقامة اللسان من الخطأ والزلل.

وفصّل الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أحوال الأفعال، والعلامات الأصلية والفرعية للكلمة والنواصب والجوازم، وأثر ذلك على وصول المعنى المطلوب.

ختام فعاليات دورة اللغة العربية علم النحو الخطاب الدعوي وزارة الأوقاف

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