الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موفدة "إكسترا نيوز": بدء توافد الجمهور على حفل مدحت صالح بمهرجان العلمين

مدحت صالح
مدحت صالح

قالت يارا مجدي، موفدة "إكسترا نيوز"، من على ممشى العلمين، إن مدينة العلمين الجديدة فيها "حاجة حلوة تزداد يومًا بعد يوم"، مؤكدة أنه يوجد توافد كبير من الزائرين على الممشى السياحي.

وأضافت، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "العالم علمين"، مع نانسي نور ولما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين تناسب الحياة بكل الأشكال، مشيرة إلى أنه بعد مرور 22 يومًا على انطلاق مهرجان العلمين وكل يوم بفعاليات أكثر.

وتابعت أن الحفلات بدأت يوم 21 يوليو بحفل تامر حسني واليوم الجمهور على موعد مع حفل طربي تراثي بامتياز لتلبية طلبات كل الجمهور بحفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، لافتة إلى أن دخول الجماهير للحفل سيبدأ خلال ساعة.

وأشارت إلى أن منظمى الحفل يستعدون ويجهزون له، كما أن التواجد الأمني كبير لمساعدة الجمهور وهو يوم مختلف لمهرجان العلمين. 

موفدة اكسترا نيوز مهرجان العلمين مدحت صالح ريهام عبدالحكيم الجماهير الممشى السياحي

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