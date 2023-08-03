رأسية الدون تُقصى الزمالك من البطولة العربية: "النصر" لكريستيانو

تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية كأس الملك سلمان بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، طالع أحداثه من هنا.

وكاد ساديو ماني أن يضيف أول أهداف النصر في المباراة بالدقيقة 47 بعدما حول عرضية أليكس تيليس من ركلة حرة ناحية المرم واعتلت الكرة العارضة، وخرجت لركلة مرمى للزمالك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 50 بعد لمس الكرة ليد أليكس تيليس عقب رأسية سيف الدين الجزيري، وذهب الحكم المغربي رضوان جيد لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو لحسم القرار، وبعد مشاهدتها احتسب ركلة جزاء للزمالك، وسدد زيزو ركلة الجزاء على يسار حارس مرمى النصر الذي ارتمى مع الكرة، وحاول الإمساك بها، ولكن تسديدة زيزو مرت تحت يده لتسكن الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين، إذ اندفع فريق النصر للهجوم فيما تراجع الزمالك للدفاع، ومحاولة تنفيذ هجمة مرتدة على مرمى النصر، ونجح دفاع الزمالك في إحباط أبرز محاولات فريق النصر لتسجيل هدف التعادل.

ولعب بروزوفيتش عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 74 حولها تاليسكا برأسه ناحية المرمى ولكنها اعتلت العارضة.

وكثف لاعبو النصر ضغطهم على دفاعات الزمالك في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر المباراة؛ لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة، ونجحت دفاعات الزمالك في إحباط كافة محاولات لاعبي النصر في الوصول للمرمى.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 87 بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها زميله كونان، وحولها برأسه على يسار الحارس محمد صبحي.

بهذه النتيجة يتأهل النصر السعودي للدور ربع النهائي من البطولة باحتلاله وصافة المجموعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما تصدر فريق الشباب المجموعة بـ7 نقاط.