الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رأسية الدون تُقصى الزمالك من البطولة العربية: "النصر" لكريستيانو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

تعادل فريق النصر السعودي مع نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية كأس الملك سلمان بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، طالع أحداثه من هنا.

وكاد ساديو ماني أن يضيف أول أهداف النصر في المباراة بالدقيقة 47 بعدما حول عرضية أليكس تيليس من ركلة حرة ناحية المرم واعتلت الكرة العارضة، وخرجت لركلة مرمى للزمالك.

وتوقف اللعب في الدقيقة 50 بعد لمس الكرة ليد أليكس تيليس عقب رأسية سيف الدين الجزيري، وذهب الحكم المغربي رضوان جيد لمشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو لحسم القرار، وبعد مشاهدتها احتسب ركلة جزاء للزمالك، وسدد زيزو ركلة الجزاء على يسار حارس مرمى النصر الذي ارتمى مع الكرة، وحاول الإمساك بها، ولكن تسديدة زيزو مرت تحت يده لتسكن الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين، إذ اندفع فريق النصر للهجوم فيما تراجع الزمالك للدفاع، ومحاولة تنفيذ هجمة مرتدة على مرمى النصر، ونجح دفاع الزمالك في إحباط أبرز محاولات فريق النصر لتسجيل هدف التعادل.

ولعب بروزوفيتش عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 74 حولها تاليسكا برأسه ناحية المرمى ولكنها اعتلت العارضة.

وكثف لاعبو النصر ضغطهم على دفاعات الزمالك في الدقائق العشرة الأخيرة من عمر المباراة؛ لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة، ونجحت دفاعات الزمالك في إحباط كافة محاولات لاعبي النصر في الوصول للمرمى.

وأحرز رونالدو هدف التعادل للنصر في الدقيقة 87 بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها زميله كونان، وحولها برأسه على يسار الحارس محمد صبحي.

بهذه النتيجة يتأهل النصر السعودي للدور ربع النهائي من البطولة باحتلاله وصافة المجموعة، برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث، فيما تصدر فريق الشباب المجموعة بـ7 نقاط.

النصر السعودي الزمالك للبطولة العربية كأس الملك سلمان مباراة الزمالك والنصر كريستيانو رونالدو

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى