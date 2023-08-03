البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والنصر السعودي بالجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية "كأس الملك سلمان" بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا مميزًا وحاولا تسجيل هدف مبكر وفرض السيطرة على مجريات اللعب.

وسجل سيف الدين الجزيري، هدف التقدم للزمالك في الدقيقة السادسة من بداية المباراة بعد كرة طولية لعبت له خلف مدافعي فريق النصر وانفرد بالحارس وراوغه وسجل الكرة في المرمى، ولكن الحكم المساعد أشار لوجود حالة تسلل.

وسجل فريق النصر الهدف الأول في مرمى نادي الزمالك بالدقيقة الثامنة من الشوط الأول من رمية تماس نفذت لتاليسكا ومررها ناحية عبدالرحمن غريب الذي انفرد بالحارس محمد صبحي وسدد الكرة فوقه، وسكنت الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين، وشكل لاعبو الزمالك خطورة على مرمى النصر بهجماتهم ولكن دفاعات النصر نجحت في إيقافها قبل أن تصل للمرمى.

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل أول أهداف الزمالك في الدقيقة 32 بعدما نفذ زيزو ركلة ركنية قصيرة ناحية عمر جابر ولعبها الأخير عرضية حولها الجزيري برأسه ناحية المرمى وأبعدها الحارس لركنية.

ولعب الغانم كرة طولية ناحية كريستيانو رونالدو داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة 34، وتسلمها رونالدو ومرر الكرة لتاليسكا القادم من الخلف وسدد الكرة أعلى المرمى.

ولعب أليكس تيليس ركلة ركنية للنصر في الدقيقة 39 حولها عبدالله مادو برأسه ناحية المرمى على يمين محمد صبحي وأمسكها الأخير.

وانطلق الزمالك بهجمة مرتدة في الدقيقة التالية وصلت ناحية شيكابالا على الجناح الأيمن ولعب كرة عرضية حولها عمرو السيسي برأسه ومرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد أحمد فتوح كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 41 وارتطمت بقدم مدافع النصر ثم بالشباك الخارجية للمرمى وتحولت لركنية للزمالك، نفذها أحمد سيد زيزو عرضية داخل منطقة الجزاء، وأبعدها عبدالله مادو ووصلت لعمرو السيسي لعب عرضية أبعدها الدفاع وحولها فتوح بتسديدة بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن.

ولعب دونجا تمريرة خلف مدافعي النصر لزميله عمرو السيسي وحاول مراوغة مدافع النصر ولكن تدخل الأخير أبعد الكرة لركلة ركنية، نفذها زيزو عرضية داخل المنطقة وأبعدها الدفاع، ثم حاول دونجا تمريرها لعمرو السيسي وخرجت تمريرته من الملعب.

وتحصل النصر على ركلة ركنية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نفذها بروزوفيتش عرضية داخل منطقة الجزاء وأبعدها دفاع الزمالك من منطقة الجزاء.

وراوغ سلطان الغانم مدافع الزمالك أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، وحاول لعب كرة عرضية وارتطمت عرضيته بقدم فتوح وخرجت لركلة ركنية نفذها تيليس وأبعدها حسام عبدالمجيد من منطقة الجزاء.