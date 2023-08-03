مصطفى بكرى: حروب الشائعات ضد مصر ونظامها السياسى مستمرة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن حروب الشائعات ضد مصر ونظامها السياسي مستمرة، وتحاول استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب المصري.

الشائعات مستمرة على مصر

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك أزمة الجميع في مصر يدركها، ولكن هذه العراقيل لا تختص بالدولة المصرية وحدها، ولكنها نتاج أزمات عالمية، معبراً: "لكننا دوما نسعى لإصلاح الأخطاء، نمضي لإصلاح ما تم إفساده، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والسعي لتكون مصر رقماً مهما في مختلف القضايا".

وأشار إلى أن الأمن القومي المصري هو هدف للقيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشعب المصري، يدرك أن هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم بالخارج متحدثين عن الشعب، ليسوا سوى أبواق لأجهزة مخابرات معادية لمصر، ولكن كل مصري وطني شريف، بيزعل من المشاكل، لكنه يحافظ على بلده وعلى جيش بلده وشرطتها.

الأزمات العالمية

وتابع: "المشكلة أن هذه الأبواق لا تدرك ذلك ولا تريد أن تفهم، تميزوا بالغباء الشديد، ويبثون الشائعات، وكأننا في لحظة احتقان لتوظيفها ليس لمصلحة الشعب، ولكن بهدف عودتهم لمشهد الفوضى، ولكنهم مساكين لا يدركون حقيقة الشعب ومعدنه".

واستطرد: "العدو يظن أنه يستطيع خلخلة المجتمع، نعترف أن هناك مشكلات وأوضاع صعبة، وأزمة خاصة بالعملة الصعبة، لكن هذه الأزمات عالمية وإقليمية ولا تخص مصر وحدها".