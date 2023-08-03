لفوزه بجائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم.. جامعة سوهاج تهنئ الدكتور محمود عبد العاطى

هنأ الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الدكتور محمود عبدالعاطى أبوحسوب، أستاذ المعلوماتية الكمية بالجامعة، بمناسبة حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام 2023م.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الدكتور محمود عبد العاطي واجهة مشرفة للجامعة وأحد علمائها المتميزين، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة إلى حصوله علي عدة جوائز عربية ومنها جائزة شومان، والأردن، وجائزة الشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وجائزة فايزة الخرفي بالكويت، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

وأضاف النعماني، أن الدكتور محمود عبد العاطي الفائز مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، استطاع ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو.

جدير بالذكر، أن الجائزة تأتي تحت اسم Qin-Jiu-Shao التي تحمل اسم العالم الصيني، شاو الذي استطاع تقديم نظريات كبرى في التحليل الرياضي استطاعت إيجاد حلول لعدد من المشكلات المعقدة.