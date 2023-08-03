الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لفوزه بجائزة أفضل عالم رياضيات بالعالم.. جامعة سوهاج تهنئ الدكتور محمود عبد العاطى

الدكتور محمود عبدالعاطى
الدكتور محمود عبدالعاطى أبوحسوب

هنأ الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، الدكتور محمود عبدالعاطى أبوحسوب، أستاذ المعلوماتية الكمية بالجامعة، بمناسبة حصوله علي جائزة أفضل عالم رياضيات في العالم لعام 2023م.

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الدكتور محمود عبد العاطي واجهة مشرفة للجامعة وأحد علمائها المتميزين، حيث حصل على العديد من الجوائز العلمية المتميزة ومنها جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، وجائزة أمين لطفي ،وشوقي سالم، بالإضافة إلى حصوله علي عدة جوائز عربية ومنها جائزة شومان، والأردن، وجائزة الشيخ محمد بن راشد بالإمارات، وجائزة فايزة الخرفي بالكويت، وجائزة أكاديمية العالم الثالث المدعمة من دولة إيطاليا.

وأضاف النعماني، أن الدكتور محمود عبد العاطي الفائز مؤخراً بمقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات لمدة أربع سنوات تنتهي في 2026، استطاع ابتكار واحداً من أهم المؤثرات الرياضية في العالم والمعروف على نطاق واسع باسم يانغ عبد العاطي كارلو.

جدير بالذكر، أن الجائزة تأتي تحت اسم Qin-Jiu-Shao التي تحمل اسم العالم الصيني، شاو الذي استطاع تقديم نظريات كبرى في التحليل الرياضي استطاعت إيجاد حلول لعدد من المشكلات المعقدة.

اجتماعية استطاع الاجتماعية البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التقدير الجاري الجامعات

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى