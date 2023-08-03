الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أقوال المتهم فى قتل سيدة لرفضها الزواج منه بالمنوفية

المتهم لحظه القبض
المتهم لحظه القبض عليه

كشف بيان النيابة العامة تفاصيل أقوال المتهم بقتل سيدة المنوفية، بمدينة بركة السبع والتي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام بعد نشر الواقعة، كونها واحدة من الجرائم الغريبة على مجتمعنا، والتي بدأت في التكرار بدون أي سبب واضح. 

وادعى المتهم بقتل سيدة المنوفية، أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلاف مع المجني عليها وأسرتها على رد مبلغ مالي، أخذوه منه لإتمام الزواج، وهو ما نفته أسرة المجني عليها أمام جهات التحقيق، حيث أشارت والدتها إلى أنهم رفضوا المتهم بعدما علموا سوء سلوكه وسابق اتهامه في جرائم سرقة ومعاقبته عليها بالحبس.

وكانت النيابة العامة اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الواقعة خلال الساعات الأولى من تلقيها نبأ وقوعها، إذ انتقلت لمسرح الجريمة فعاينته، وحصلت على تسجيلات آلات المراقبة المطلة عليه التي صورت ملابسات وقوع الجريمة، واستجوبت المتهم في إقراره بارتكاب الجريمة وانتقلت معه لتصوير محاكاة لكيفية ارتكابها في مكان حدوثها، كما استمعت النيابة العامة كذلك لشهادة والدة المجني عليها، والتي أكدت سابق تهديد المتهم ابنتها بقتلها لرفض الأسرة خطبتها له بعدما علموا سوء سلوكه وسوابقه الإجرامية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بطعن سيدة وسط الشارع بمدينة بركة السبع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين طعن “ف. س. ع” 25 عامًا مطلقة وتعول طفلين ومقيمة بركة السبع، على يد المتهم “ه‍. س. ا” البلغ من العمر 40 عامًا مقيم قرية طوخ طنبشا وله معلومات جنائية.

اتمام الزواج ارتكاب الجريمة أسرة المجنى عليه اجتماع التواصل الاجتماعي المنوفية النيابة العامة

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