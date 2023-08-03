استجابة لشكاوى المواطنين..غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة بالعمرانية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لرصد مخالفات المحال والمقاهى بنطاق شوارع ومناطق (خاتم المرسلين، مدكور، العشرين، سيد أبوالخير، المساحة)، تلبية لشكاوى المواطنين من سكان حي العمرانية لما تسببه لهم من ضرر يتعلق بالإزعاج والتعدي على الطريق العام وإعاقة الحركة المرورية، وكذا عدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة عبارة عن 3 مقاهي و3 مخازن ومخبز سياحي ومحل تجاري وورشة إطارات، حيث تم رفع التعديات والإشغالات الخاصة بكل منها وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية والتى تجعل من المحافظة قبلة للسياحة والاستثمار.

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