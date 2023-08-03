الخميس 03 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين..غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة بالعمرانية

حملات بمحافظة الجيزة
حملات بمحافظة الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، قامت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية وشرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لرصد مخالفات المحال والمقاهى بنطاق شوارع ومناطق (خاتم المرسلين، مدكور، العشرين، سيد أبوالخير، المساحة)، تلبية لشكاوى المواطنين من سكان حي العمرانية لما تسببه لهم من ضرر يتعلق بالإزعاج والتعدي على الطريق العام وإعاقة الحركة المرورية، وكذا عدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة.

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 9 منشآت مخالفة عبارة عن 3 مقاهي و3 مخازن ومخبز سياحي ومحل تجاري وورشة إطارات، حيث تم رفع التعديات والإشغالات الخاصة بكل منها وإيداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في تنفيذ المشروعات القومية وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير ومشروعات البنية التحتية والخدمات مما يساهم في تحقيق نقلة حضارية بمختلف قطاعات التنمية والتى تجعل من المحافظة قبلة للسياحة والاستثمار.

IMG-20230803-WA0051
IMG-20230803-WA0051
IMG-20230803-WA0050
IMG-20230803-WA0050
IMG-20230803-WA0039
IMG-20230803-WA0039
IMG-20230803-WA0038
IMG-20230803-WA0038
IMG-20230803-WA0049
IMG-20230803-WA0049
IMG-20230803-WA0045
IMG-20230803-WA0045
IMG-20230803-WA0036
IMG-20230803-WA0036
IMG-20230803-WA0044
IMG-20230803-WA0044
IMG-20230803-WA0048
IMG-20230803-WA0048
IMG-20230803-WA0046
IMG-20230803-WA0046
IMG-20230803-WA0047
IMG-20230803-WA0047
IMG-20230803-WA0040
IMG-20230803-WA0040
IMG-20230803-WA0037
IMG-20230803-WA0037
IMG-20230803-WA0035
IMG-20230803-WA0035
IMG-20230803-WA0041
IMG-20230803-WA0041
IMG-20230803-WA0043
IMG-20230803-WA0043
حملات رؤساء الأحياء والمراكز العمرانية الاستجابة لشكاوى المواطنين محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

الغسيل يتسبب فى مصرع "حسناء المرج"

البطولة العربية: هدفان ملغيان وتعادل سلبى مثير بين الزمالك والنصر

تعادل مثير بين الأهلى والمصرى فى الوقت بدل الضائع

ضبط 4 أشخاص قتلوا رجل أعمال على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

شاهد عيان عن سيدة بركة السبع: مقدرتش أنقذها وسال دمها أمام أعين والدتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

وائل لطفي

تحديات جديدة أمام مصر

ماجد حبته

مصر واليونان مجددًا

لياو ليتشيانج

حشد التوافق ومواصلة التعاون فى بناء طريقى الحرير الأخضر والرقمى

ماجد حبته

صراع ثلاثى فى كوبا

خالد عكاشة

ما الذى يجرى فى الساحل الإفريقى؟

محاسن السنوسي

إفريقيا شركاء لا أجراء

مدحت بشاى

فى مئوية البطريرك 117

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه

"الخارجية الفلسطينية": إسرائيل تستغل غياب تطبيق حل الدولتين لضم الضفة الغربية

إصابة 97 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلى