الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن تقدم 48 مليون دولار للمتضررين من الصراع فى الكونغو

واشنطن
واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقديم قرابة 48 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية عاجلة لمساعدة الأشخاص المتضررين من الأزمة المستمرة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكى بالإنابة، فيكتوريا نولاند عن التمويل الذى سيوفر الدعم لما يقرب من مليونى شخص من المتضررين من الأزمات فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال زيارة إلى كينشاسا اليوم.

ويعتمد هذا التمويل على الدعم المستمر الذى قدمته الولايات المتحدة لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما رفع إجمالى المساعدة الإنسانية الأمريكية إلى 486 مليون دولار هذه السنة المالية استجابة للاحتياجات العاجلة فى جمهورية الكونغو.

الولايات المتحدة الوكالة الأمريكية للتنمية مساعدات إنسانية الكونغو الديمقراطية وزير الخارجية الامريكي

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