مصطفى بكرى لـ وجدى العربى: والدك لم يُحسن تربيتك ولم تعرف للأخلاق طريقًا

تقدم الإعلامي مصطفى بكري بخالص التعازي للفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في وفاة نجلهما كابتن طيار عبدالله صاحب الـ35 عامًا، الذي رحل عن عالمنا إثر غرقه في إحدى قرى الساحل الشمالي، داعيًا الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

شماتة الإخوان

وحرص الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، على تقديم النقد الشديد لوجدي العربي الذي حرص على التصريح بشماتته العلنية في موت نجل الفنان حسن يوسف، قائلًا: "الإخواني المعروف وجدي العربي كتبت شامتًا في الفنان المبدع الملتزم الوطني حسن يوسف بعد وفاة نجله، تعمدت جرح حسن يوسف وشمس البارودي في وقت تنزف فيه القلوب باكية على رحيل الابن".

الإخوان لا يعرفون للدين طريقًا

وتابع: "ماذا فعل حسن يوسف حتى يشمت فيه الإخوان هذه الشماتة، لن ننسى فرحة الإخوان باستشهاد أبطال مصر من رجال الشرطة والجيش المصري، لن ننسى شماتتكم في رحيل كل من يختلف معكم في الرأي، عن أي دين تتحدثون، أنتم حاقدون لا تعرفون للأخلاق والقيم طريقًا".

واستطرد: "يا وجدي العربي والدك لم يُحسن تربيتك ولم يعلمك الصمت وقت الموت، ولا أعرف كيف أعتذر للفنان حسن يوسف على القبح الذي بدا منك".