تقارير دولية: خسائر جديدة لسندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن خسارة سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث استمرت العوائد في ارتفاعها خاصة عوائد السندات ذات الآجال الطويلة، على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بشكل أعلى من المتوقع وتزايد موجة البيع قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك اليابان.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق، مسجلة مكاسب خلال 7 من أصل 8 أسابيع ماضية، حيث تراجعت التوقعات بشأن حدوث ركود اقتصادي، مما دفع الأسواق إلى زيادة تسعيرها لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية.

وجاءت غالبية المكاسب خلال جلسة تداول يوم الخميس، بعدما صدرت قراءات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي جاءت أعلى من المتوقع، لتؤكد على بيان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، الصادر يوم الأربعاء، والذي أشار فيه إلى أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود.

كما ربحت عوائد سندات الخزانة خلال تداولات يوم الخميس، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن بنك اليابان يخطط لدراسة تعديل سياسة التحكم في منحنى العائد للسماح بارتفاع فائدة السندات طويلة الأجل بالتحرك فوق السقف الذي يفرضه عند 0.5%، مما أدى إلى تزايد موجة بيع السندات الأمريكية، حيث استعادت السندات الحكومية اليابانية بعضًا من فارق العائد الكبير لأول مرة منذ 7 سنوات.

وتكبدت سندات الخزانة الأمريكية غالبية الخسائر خلال جلستي تداول الأربعاء والجمعة، حيث انخفضت خلال جلسة الأربعاء على خلفية تفاعل الأسواق مع موقف أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات بأول خلال المؤتمر الصحفي والتي جاءت أقل ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية عن المتوقع.

أما عن جلسة الجمعة، فقد هبطت العوائد مع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والتي استمرت في إظهار تراجع الأسعار ومع هدوء رد فعل السوق المبالغ فيه بشأن تعديل سياسة بنك اليابان للتحكم في منحنى العائد بعد قرار البنك المركزي