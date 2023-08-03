الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام يونانية: مباحثات مع مصر لدعم التعاون فى الطاقة والربط الكهربائى

جريدة الدستور

قالت وسائل إعلام يونانية إن زيارة رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس لمصر، وعقد قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مدينة العلمين، تستهدف توطيد العلاقات بين البلدين والبناء على التعاون المتنامى خلال السنوات الماضية.

وهذه أول زيارة لرئيس وزراء اليونان للمنطقة بعد إعادة انتخابه وتشكيل حكومته الجديدة.

وذكرت شبكة «Skai Group» أن الزيارة تهدف إلى دعم وتوطيد العلاقات المصرية اليونانية، وزيادة التقارب بين البلدين، ومواصلة البناء على العلاقات المتطورة وتعزيز دورها المتزايد فى حل أزمات الغاز فى شرق المتوسط.

وأضافت الشبكة أن أثينا والقاهرة ركيزتان للاستقرار فى شرق البحر المتوسط ولاعبان رئيسيان فى خريطة الطاقة بالمنطقة، كما يواجه البلدان العديد من التحديات الإقليمية المشتركة.

وأشارت إلى إمكانات تعميق التعاون الاقتصادى والتجارى، خاصة فى مجال الطاقة، فضلًا عن بحث الهجرة غير الشرعية الناجمة عن الأزمات فى إفريقيا، جنوب الصحراء، وعدم الاستقرار فى ليبيا.

وأوضحت أن المناقشات تتناول مشروع الربط الكهربائى بين اليونان ومصر، والذى حصل على تصنيف إيجابى لإدراجه فى مشروعات الاتحاد الأوروبى المشتركة، وهو المشروع الذى سيعزز دور اليونان كمركز لنقل الطاقة الخضراء إلى أوروبا.

وأكدت الشبكة أن العلاقات المصرية اليونانية شهدت تطورًا محلوظًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خاصة مع زيادة التعاون الاقتصادى وفى مجال الطاقة بين البلدين مؤخرًا.

من جهتها، قالت صحيفة «Proto Thema» اليونانية الأسبوعية، إن الهدف الأول من زيارة رئيس الوزراء اليونانى مصر مناقشة ملفات واتفاقية الطاقة بين البلدين، والتركيز على مشروع الربط الكهربائى، الذى يفتح المجال لمصالح اقتصادية مشتركة، فضلًا عن مناقشة أجندة التعاون الدفاعى بين البلدين.

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