بالتعاون مع تنسيقية الأحزاب.. سياسة واقتصاد الإسكندرية تطلق البرنامج التدريبى للمحليات

انطلق اليوم الخميس، بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور أحمد وهبان، البرنامج التدريبي المتكامل على المحليات بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وفي إطار التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية، إن هذا البرنامج يأتي ضمن جملة من البرامج التي تدشنها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية سعيًا وراء مواكبة الواقع السياسي المصري وآفاقه وتطلعاته، وتأكيدًا من الكلية على أنها ليست بمعزلٍ عن المؤسسات السياسية كالبرلمان المصري بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ باعتبار أن المحاضرين بالبرنامج ينتمون كأعضاء للبرلمان المصري بالأساس.

وأضاف وهبان، أن التنسيقية فكرة خارج الصندوق وكان لا بد منها لتجمع شباب الكيانات السياسية؛ للعمل على رفعة هذا الوطن والخروج بآراء وقرارات قابلة للتنفيذ.

وأوضح النائب محمد اسماعيل، منسق البرنامج من تنسيقية شباب الأحزاب، أن المحليات لها دور أساسي وفي أقرب فرصة ممكنة سيكون هناك انتخابات محليات حتى نرفع عن كاهل النواب أزمة الخدمات الداخلية للمحافظات، لافتًا إلى أن مشروع المحليات وانتخاباتها بات شيئًا بالغ الأهمية خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال ما تبقى من مؤسسات الدولة.

وأضاف النائب عمرو درويش وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال محاضرته، أن الممارسة السياسية تختلف عن الدراسة تمامًا، ولكن لا بد من أن يكون هناك مبادئ تدرس ونسير عليها.

وأشار إلى أن تجربة تنسيقية الشباب ستدرس مستقبلاً في الكليات الخاصة بالعلوم السياسية؛ لأننا منصة حوارية أنشئت للحوار بين كافة التيارات المتنازعة؛ للاتفاق على ضوابط وأهمها الحفاظ على البلد ورفعة مصر وتقدمها.

وأكد الدكتور رجب عيد الطلخاوي المنسق الأكاديمي والمشرف على البرنامج، أن ثمة فعاليات أخرى ستتيحها الكلية قريبًا وأن البرنامج يأتي على ثلاثة أيام (3 أغسطس حتى 5 أغسطس 2023) بهدف تعريف المتدربين بالإطار التشريعي والمؤسسي للمحليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الوعي بالمشاركة الانتخابية، فضلاً عن الإلمام بمهارات التواصل والتعامل مع الجمهور.

IMG-20230803-WA0016

IMG-20230803-WA0015

IMG-20230803-WA0014