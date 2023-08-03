«أوابك» تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من 2023 

كشف تقرير لـ منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول؛ أوابك، اليوم الخميس، تفاصيل العرض والطلب علي المنتجات البترولية، خلال الربع الأول من عام 2023.

اوابك تتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023

وذكر بيان للمنظمة، تشير التقديرات إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى نحو 101.6 مليون برميل يوم، أي بنسبة زيادة بلغت 0.5% مقارنة بمستويات الربع الرابع من عام 2022. حيث ارتفع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة %1.9 ليصل إلى حوالي 56.1 مليون برميل يوم، بينما انخفض طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 1% ليصل إلى نحو 45.4 مليون برميل يوم.

ويتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 ليصـل إلـى نـحـو 100.8 مليون برميل يوم، حيث يتوقع انخفاض طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 55.3 مليون برميل يوم، كما يتوقع انخفاض طلب دول منظمـة التعـاون الاقتصادي والتنمية إلى حوالي 45.5 مليون برميل يوم.

و تشير التقديرات إلى انخفاض الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر مايو 2023 بنسبة 1% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى حوالي 99.9 مليون بي.

وانخفضت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى نحو 33.5 مليون ب/ي، كما انخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك بنسبة 0.9% ليصل إلى نحو 66.4 مليون بي.

أما فيما يخص إمدادات مجموعة دول “أوبك+” مـن النفط الخام، فقد انخفضت خلال شهر مايو 2023 بنحو 694 ألف ب/ي، أي بنسبة 1.8% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصـل إلـى حـوالي 38.4 مليـون ب/ي، حيث انخفضت إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك والأعضاء في مجموعة اوبك+ بنسبة 1% لتصل إلى نحو 14.9 مليون ب/ي، كما انخفضت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك+، بنسبة %2.3 لتصل إلى نحو 23.5 مليون بي.

و ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر مايو 2023 بمقدار 49 ألـف برميل يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.327 مليون برميل يوم، ويتوقع ارتفاعه خلال شهري يونيو ويوليو 2023 ليصل إلى 9.376 مليون بي. وفي تطور أخـر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 33 حفارة خلال شهر مايو 2023 ليبلغ عددها 647 حفارة.