كريستيانو يقود هجوم النصر أمام الزمالك فى البطولة العربية

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي عن تشكيل فريقه لخوض مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم فريق النصر في مباراة اليوم.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغانم، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس.

وسط الملعب: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، عبدالعزيز العليوة.

الهجوم: عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، أنديرسون تاليسكا.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: أمين بخاري، محمد العتيبي، نواف بوشل، عبدالإله العمري، محمد فتيل، جيسلان كونان، عبدالله الخبيري، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالفتاح آدم، ساديو ماني.

يدخل الزمالك المباراة ورصيده ثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر والشباب السعودي الذي يواجه الاتحاد المنستيري التونسي في التوقيت نفسه، ويملك الزمالك فرصة واحدة للصعود للدور ربع النهائي تتمثل في الفوز على النصر.

فيما يملك النصر فرصتين للتأهل للدور ربع النهائي سواء بالفوز أو التعادل، ورغم وصول السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الجديد إلى الطائف أمس الأول إلا أنه جاهز؛ للمشاركة أمام الزمالك.