الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: فتح معمل التربية النوعية لمساعدة الطلاب فى تسجيل رغباتهم السبت

الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه سيتم فتح معامل الكمبيوتر بكلية التربية النوعية من أجل استقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية؛ لمساعدتهم على يد متخصصين مجانًا دون أي رسوم في التنسيق والتقديم للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، لـ"الدستور"، أن معامل التنسيق بالجامعة استعدت لاستقبال أي عدد من الطلاب دون التقيد بعدد محدد، وسط تنظيم محكم لعملية التقدم لمنع حدوث تكدس أو زحام، لافتًا إلى أنه قد تم تدريب وتأهيل الموظفين المختصين للتعامل بكل سهولة مع الطلاب أثناء التنسيق خلال الخطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات، موجهًا بتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب مع تواجد المختصين للإجابة عن استفسارات الطلاب وتقديم الدعم والتسهيلات لهم تيسيرًا على الطلاب.

وحذَّر الدكتور عبدالرازق دسوقي، الطلاب، من الانسياق والوقوع في فخ الكيانات الوهمية التعليمية غير المعتمدة، وأيضًا الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بجامعة كفر الشيخ، لافتًا إلى أن الجامعة ليس لها علاقة نهائيًا بأي كيان تعليمي خارج أسوارها لا من قريب أو بعيد، داعيًا كل الطلاب للتأكد من وجود اسم أي كلية أو معهد خاص في قوائم التنسيق التي أعلنتها الوزارة قبل التقدم إليها، والتوجه على الفور، إلى معامل التنسيق بالجامعة إذا واجه أي صعوبات أو مشاكل في التقدم للتنسيق. 

الدستور التنسيق جامعة كفر الشيخ طلاب تحذير

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