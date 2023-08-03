الحوار الوطني.. برلمانية تُطالب بحق الزوجة في مسكن مناسب ينص عليه العقد

قالت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الصحة النفسية، إن مناقشات الحوار الوطني اليوم، شملت العديد من التوصيات كانت أبرزها يتعلق بالنفقة.



وأشارت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنها طالبت بوجود ضمانة في عقد الزواج لحق الزوجة في المسكن المناسب.

وفيما يخص حد الكد والسعاية، طالبت بأن يشتمل القانون على أليات خاصة تضمن للزوجة التي تُساهم مع الزوج بجزء من ثروتها أو راتبها، أو مشغولات ذهبية، وفي حالة الوفاة تضمن حقوقها في إرث الزوج كمساهم بعيدًا عن حقها كزوجه وفق القانون.



انطلقت منذ قليل، الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب، وبالتوازي تعقد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، جلستها المقررة لمناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية، وذلك ضمن المحور المجتمعى، بالحوار الوطني.

وشهدت الجلسة حضور ضياء رشوان، رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وخالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي، وزير الشباب السابق، ومحمد سلماوي، رئيس اتحاد كتاب مصر السابق، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وجمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وبعض الخبراء والمعنيين بموضوع الجلسة.