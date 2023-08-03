الغردقة تشهد إنشاء متحفًا مائيًا بإغراق قطع بحرية متهالكة (فيديو)

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، إغراق عدد من القطع البحرية القديمة المستهلكة داخل أعماق ثلاث مناطق بحرية، وذلك بهدف إنشاء متحف بمياه البحر الأحمر لتصبح بعد ذلك مواقع غوص بديلة ومتحفًا مائيًا.

حضر عملية الإغراق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وعدد من وزراء البيئة العرب منهم وزير البيئة بالمملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية السودان وجمهورية اليمن، وعدد من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر.

وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يعكس التعاون الفعال الجهات المختصة ومحميات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر، ودور الحكومة المصرية في دعم البيئة البحرية والحفاظ عليها، موكدةً أن المشروع دليل على خطى مصر في الحفاظ على الاستدامة البيئية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر للأجيال الحالية والقادمة، واستغلال الموارد الطبيعية وتنميتها واستخدام الأدوات العلمية لتطويرها، مشيرةً أنه تم غراق كل قطعة بعناية، مما يخلق مواقع غوص غير عادية تظهر التاريخ العسكري الغني لمصر.

وأوضحت الوزيرة، في كلمتها خلال عملية إغراق القطع البحرية، أن عملية الاستثمار البيئي من أهم أهداف التنمية المستدامة للحفاظ علي التوازن البيئي وتنمية الثروات الطبيعية من خلال الحفاظ عليها للأجيال القادمة وحفظ الاتزان البيئي، لافتةً إلى أن الشعاب المرجانية ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

وتمت عملية الإغراق بثلاثة مواقع غوص بديلة قبالة سواحل مدينة الغردقة، بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر، وذلك لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة في تجربة تطبق لأول مرة في مصر وإفريقيا، فيما تم إغراق مجموعة من المعدات البحرية والمكونة من 15 قطعة، لكل قطعة منها قصة فريدة ومختلفة وأهمية خاصة، في ثلاث مواقع وهي: شعاب السقالة، عروق الطويل، عرق جامع بمجاويش، مما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة.