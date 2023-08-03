ليبيا: باتيلي والمشري يبحثان نتائج أعمال لجنة 6+6

بحث المبعوث الأممي للدعم إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.

وكتب باتيلي في تغريدة له عبر "تويتر": "التقيتُ اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري في طرابلس. ناقشنا سبل التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6 + 6".

أضاف:"جددت التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في الوساطة في التوصل إلى تسوية سياسية فيما يتعلق بالإطار الانتخابي والقضايا الخلافية الأخرى لتمكين البلاد من المضي قدمًا في أسرع وقت ممكن".

من جهته، أوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان له بشأن اللقاء، أن المباحثات بين باتيلي والمشري التي عقدت بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، تمحورت حول تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها نتائج أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6، وسبل إيجاد حلول تحقق الاستقرار في ليبيا وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على نتائج أعمال اللجنة 6+6،

ونوه البيان، إلى أنه تم التطرق أيضًا لمقترح خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.

النواب يناقش القوانين الانتخابية

في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد في مدينة بنغازي الاثنين المقبل، مبينًا أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة مخرجات عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 بشأن انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، وفق بيان صادر عن البرلمان.