نيابة الرمل بالإسكندرية توضح ملابسات واقعة سيدة الثلاجة المقتولة على يد عاطل

كشفت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، ملابسات واقعة مقتل سيدة على يد عاطل تبين أنه تربطهما علاقة غير شرعية ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل ثلاجة بشقة في شارع الترعة المردومة، وأن المتهم استعان بشخصين لإخفاء الجثة، الأول يدعى "م.ح.ح.م" 36 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عاطل، وله سجل إجرامي "إتجار بالمخدرات".

وتبين من التحريات، أن المذكور أحضر للمتهم أكياس بلاستيكية لوضع الجثمان بداخلها ومروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من جثمان المتوفية، بينما أعطاه المتهم المتعلقات الشخصية للمجني عليها للتخلص منها.

كما استعان المتهم بشخص آخر يدعى "س.ك.أ.ص" 46 سنة، عاطل، مقيم الرمل ثان، له سجل إجرامي، ليضعا سويًا الجثمان داخل تلك الأكياس والاحتفاظ بها داخل ثلاجة المنزل.

وكانت قد قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، استعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك.

وكشفت جهود فريق البحث الجنائي بمديرية الأمن، عن تحديد مرتكب الواقعة وهو المتهم م.ج.ح، وشهرته "أبو العربي"، عاطل، 31 سنة، وله سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان، حيث أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم معه منذ فترة في شقته وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها، مما دفع المتهم على التعدي عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بارتكاب واقعة التعذيب بحق المجني عليها، قبل وفاتها وهو ما ثبت من مناظرة جثتها حيث وجد بها عدة إصابات قطعية بآلة حادة بالإضافة إلى حلق شعر رأسها، ثم تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

كما وضع الجثة داخل حقيبة بلاستيكية كبيرة في وضع القرفصاء وإدخالها داخل الحقيبة الثلاجة بعد إزالة الأرفف.

كما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها لبيان وجود أشخاص آخرين ساعدوا المتهم في جريمته من عدمه.

وقد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

توصلت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك 4 بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها، وتحرر المحضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.