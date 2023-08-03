الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

إصدارات متنوعة لدار الوثائق في معرض رأس البر للكتاب

أسامة طلعت
أسامة طلعت

تستعد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة د.أسامة طلعت للمشاركة في الدورة الرابعة لمعرض رأس البر للكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 7 حتى 16 أغسطس 2023.

وتشارك دار الكتب في المعرض بقرابة 350 عنوانًا من إصداراتها المختلفة من بينها: كتاب أبنية الأسماء والأفعال لـ أحمد محمد عبد الدايم وأخبار الأدباء والشعراء والأمراء من كتاب السفينة، لأحمد بن مبارك شاه المصري وأبو طالب المكي للدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور ومجموعة من إصدارات الأطفال من م إصدار مركز توثيق وبحوث أدب الطفل.

كما تشارك بإصدارات الأعمال الكاملة شعر يوسف نوفل، وكتاب الأقصر عاصمة للثقافة العربية، والأقصر في عيون الصحافة المصرية لأحمد محمد عبد الرحيم، وأهداف الكابتن ميلو، وأنساب الخيل لابن الكلبي وأيام العرب في الجاهلية لمحمد أحمد جاد المولى، والأيام الحمراء لـ مصطفى الغريب محمد، وبحر الأنساب لـ الحسيني النجفي والبيان في القرآن لـ يحيى هويدي، وتاريخ مدينة خط الاستواء (3 مج) لعمر طوسون.

كذلك تشارك بـ تأميم قانة السويس في عيون الصحافة المصرية لمجموعة من الباحثين بدار الكتب، وتراث محمد حسين هيكل بأجزاءه المختلفة لـ أحمد زكريا الشلق، وتراث عبد الوهاب عزام لـ أحمد عبد الوهاب الشرقاوي، وتراث مدينة القاهرة بين الواقع والمأمول لدار الكتب والوثائق القومية، وتراث منصور فهمي لـ سداد منصور فهمي.

وتسعون عام على ثورة 1919 لأحمد زكريا الشلق وتشريعات الطفولة لـ سحر حسن والتصوف وأيامه لـ محمد جاد المولى، والتّعدد الوظيفي للصيغة الصرفية في القرآن الكريم لـ جمال عبد الناصر عيد، والرحلة إلى أمريكا لـ محمد لبيب البتنزني، وروى نقدية في كتابات الأطفال لـ سلامة عبد المؤمن، وغيرها من الإصدارات المختلفة.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور أسامة طلعت معرض رأس البر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب 350 عنوان ا

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