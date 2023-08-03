665 مشروعًا بحثيًا تتنافس فى الملتقى الـ16 للأبحاث بجامعة النيل الأهلية

أعلنت جامعة النيل الأهلية عن انطلاق فعاليات الملتقى البحثي نصف السنوي في نسخته الـ16، ومسابقة الباحث المصري الناشئ في نسختها الرابعة، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 6 أغسطس الجاري، بمشاركة 665 مشروعا بحثيا من طلاب 60 جامعة مصرية و100 مدرسة من 25 محافظة.

تقام فعاليات الملتقى تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومبادرة رواد النيل، والشريك الإلكتروني "بنك المعرفة المصري"، وتحرص جامعة النيل الأهلية فيه على دعوة العديد من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية والشركات الصناعية لحضور الفعاليات والاشتراك كأعضاء في لجنة التحكيم لتقييم المشروعات التي يقدمها الطلاب المشاركون مما يتيح الفرصة للتواصل البحثي وخلق مجال للتنوع الفكري وفرص للتدريب العملي بالشركات.

من جانبه، أشار الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى أن المسابقة تعد النسخة القومية لملتقى البحوث نصف السنوي للطلاب الجامعيين Undergraduate Research Forum (UGRF)، والتي تعد إحدى ركائز جامعة النيل الأهلية كجامعة بحثية تدعم صغار المبتكرين والباحثين، حيث يمثل الملتقى نموذجا للتعلم من خلال الابتكار وتطبيق البحث العلمي.

وأكد عقل: إن الهدف الذي تسعي جامعة النيل الأهلية لتحقيقه هو وضع مصر على خارطة الدول العالمية من خلال مخرجاتها البحثية وتطوير بنيتها التحتية عن طريق البحث العلمي والعلوم التطبيقية، وتطوير وتنمية طلابنا المصريين لمواكبة التطورات العلمية العالمية الهائلة.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد رضوان، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للبحوث، إن المسابقة يتم فيها رصد جوائز عينية ونقدية للمراكز المتقدمة في المجالات المختلفة مما يحفز جميع الطلبة على الاشتراك والتنافس، خاصة أن الهدف العام من الملتقى هو غرز فكرة البحث العلمي والتطبيق كأداة أساسية للتعلم في كيان الطالب، هذا بجانب اكتسابه عددا من المهارات المختلفة، منها مهارات القيادة والتواصل الاجتماعي الفعال والعمل الجماعي وإدارة الوقت وفنون العرض والعمل على حل المشكلات وإيجاد حلول جديدة ومختلفة، الأمر الذي يعمل على سد العديد من الفجوات بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، ويسهم في تكوين فكر وشخصية الطالب ويجعله قادرا على مواكبة الحياة العملية بعد التخرج.

جدير بالذكر أن مسابقة الباحث المصري الناشئ تعد مبادرة مجتمعية رائدة من جامعة النيل الأهلية لاحتضان وتشجيع الشباب المتميزين والشغوفين بالبحث العلمي والابتكار، حيث تحرص جامعة النيل الأهلية على خلق جيل قادر على التفكير والابتكار، وتشجيعه ليكون مؤثراً في المجتمع المصري تنفيذا لرسالة الجامعة التي تعمل على إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الهائلة عالميا ومواكبة سوق العمل واحتياجاته.

يذكر أيضاً أن ملتقى البحوث نصف السنوي بجامعة النيل الأهلية (UGRF) بدأ في خريف عام 2015 من أجل تشجيع الطلاب المصريين على المشاركة والقيام بالبحث وتطبيق الأفكار في نماذج عملية وتسويقية، ويتم عقد نسختين من الملتقى كل عام، النسخة الأولى مخصصة لطلاب جامعة النيل أثناء فترة الدراسة حيث تتيح لهم الاشتراك من خلال المقررات التعليمية في دراستهم بالكليات المختلفة والعمل على تطبيق الأفكار وتحويلها إلى مشاريع بحثية تسويقية، والنسخة الثانية لكافة طلاب المدارس والجامعات في الإجازة الصيفية لتبادل المعرفة وتنمية مهارات أبنائنا المصريين لتطوير قدراتهم على الابتكار والبحث العلمي من خلال الأفكار التي يتم تطبيقها وتنفيذها.

ومن المقرر أن يشارك في المسابقة طلبة الجامعة من مختلف الكليات (الهندسة، تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وإدارة الأعمال، التكنولوجيا الحيوية) كما تتيح المسابقة أيضا الفرصة لطلبة المدارس وطلبة مشاريع التخرج للاشتراك، وتشتمل المسابقة على تقديم أبحاث علمية من طلاب الجامعة للتقييم والنشر، بالإضافة إلى مشاريع بحثية للطلبة من مختلف السنين الدراسية، ومشاريع تخرج لطلبة السنة النهائية، مع تقديم نماذج مبدئية للمشاريع، وكذلك يتيح الفرصة لعرض مشاريع وأفكار لشركات ناشئة من طلبة الجامعات.