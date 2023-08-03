الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الحكومة بذلت جهدًا خرافيًا يحتاج 10 حكومات كى يتحقق

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مهمة الحكومة الأساسية والأولى هي المحافظة على ما تم إنجازه.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "كانت هناك أزمة في الكهرباء في عام 2014، وكانت هناك مشكلة كبيرة جدًا في الكهرباء وكانت تقطع بشكل متكرر ومبالغ فيه".

وأشار إلى أن الدولة وضعت يدها على المشكلة وكانت في البنية الأساسية لمحطات الكهرباء، خصوصًا مع زيادة السكان والاستهلاك والارتفاعات المتصاعدة في درجات الحرارة.

وتابع: "تم تخصيص مليارات من أجل تحديث البنية التحتية وبناء محطات لتوليد الكهرباء، فضلنا حوالي 8 سنوات مفيش أي معاناة من الكهرباء في الصيف على الإطلاق".

واستكمل: "النهارده أما تحصل هذه المشكلة لازم تكون عارف إنها مش بسبب مشكلات في البنية الأساسية لمحطات الكهرباء، المشروعات اللي اتعملت بكفاءة عالية، لكن فيه مشكلة إن المحطات تعمل بالغاز والمازوت وهناك نقص في الغاز وكنا محتاجين نستورد مازوت، والمشكلة هنا في الإجراءات، يبقى دي ثغرة كان يجب ألا تحدث لأن مهمتي الأساسية الحفاظ على ما أنجزته الدولة".

وواصل: "مشكلتنا في مصر كانت في الصيانة، يعني نعمل طريق ومنعملش حسابنا على الصيانة وبعد شوية الطريق يبوظ، تعمل مدرسة ومتعملش حسابك على الصيانة فبعد سنة أو سنتين تلاقي فيه مشكلة، وهذا يحدث أيضًا في البيوت".

الباز: الحكومة المصرية بذلت جهدًا خرافيًا فى السنوات الأخيرة

وشدد على أن الحكومة يجب أن تحافظ على الإنجاز الذي تم ولا تفرط فيه بأي شكل من الأشكال، لأن هذا يندرج تحت "الحرام الوطني".

واستكمل: "حرام علينا وطنيًا أن تكون كل هذه الإنجازات موجودة وإحنا مش عارفين نحافظ عليها، لأن الحملات العدائية تجد لنفسها مبررًا للهجوم على الدولة المصرية، دي بلدنا بحلوها ومرها ومشاكلها".

كما أكد أن الحكومة المصرية بذلت جهدًا خرافيًا في السنوات الأخيرة، متابعًا: "ما بذلته الحكومة يحتاج إلى 10 حكومات لكي يتحقق، ولو حد يقولي إنت بتطبل للبلد فأنا هطبل للبلد ليوم القيامة، بلدنا وعايشين فيها".

محمد الباز الدكتور محمد الباز مش حسبة برمة نغم اف ام أزمة الكهرباء الكهرباء

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