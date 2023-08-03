وفد شركة الإنتاج الأمريكية Lionsgate يزور مدينة الإنتاج الإعلامى

زار مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم الخميس، وفد من شركة الإنتاج الأمريكية الشهيرة Lionsgate التى تعد واحدة من أكبر شركات الإنتاج العالمية والتى أنتجت العديد من أفلام هوليود الشهيرة مثل أفلام John Wich The Hanger Games .

يأتي ذلك فى إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها مدينة الإنتاج الإعلامى فى جذب شركات الإنتاج السينمائي العالمية لتصوير أعمالهم بجمهورية مصر العربية ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما العالمية.

وتأتى زيارة الوفد المكون من المنتجة الأمريكية Louise Rosner والمخرج الأمريكى Kevin Kavanaugh والمنتج الأمريكى Chad Stahelski، فى إطار التحضير لإنتاج وتصوير أحد أفلام الشركة فى مصر فى العام القادم 2024 ، وبالتنسيق مع لجنة مصر للأفلام بالمدينة، وهى اللجنة المسئولة عن تقديم كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية فى جمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامى حق إصدار تراخيص تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر.

حيث أشرفت اللجنة منذ تأسيسها على تصوير عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتى تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها الأمريكية والألمانية والسويسرية والنرويجية والكولومبية ، كم قامت المدينة بتدشين موقع إلكترونى باللغة الإنجليزية تحت عنوان: ((www.egyptfilming.com للتعريف بالخدمات المختلفة التى تقدمها المدينة المتعلقة بهذا النشاط .

وقد قام الوفد بعمل جولة تفقدية بالمدينة للتعرف عن قرب عن إمكانياتها وفرص التصوير بها، حيث شاهدوا عدداً من الأحياء بمناطق التصوير المفتوحة، ومنها منطقة لندن، والحى الشعبى، ومنطقة عماد الدين، ومنطقة جاردن سيتى، وسوق الكانتو.

كما زار الوفد مركز التراث السمعى والبصرى والتى يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم وحفظها للأجيال القادمة ، وإستديو الدولبى أتموس، الذى يعد الأحدث من نوعه فى العالم فى مجال تطبيقات التسجيل الصوتى والمعتمد من شركة دولبى العالمية .

وفى نهاية الجولة أبدى أعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما تملكه المدينة من إمكانيات تكنولوجية وفنية على أعلى مستوى والتى فاقت كل التوقعات، وبما تضمه من إستديوهات ومناطق تصوير مفتوحة تضاهى كبرى الاستديوهات العالمية .

جدير بالذكر أن الوفد الأمريكى قد قام بجولة بأهم المعالم السياحة والأثرية بالقاهرة تحت إشراف لجنة مصر للأفلام وذلك لاختيار أماكن التصوير الخاصة بالفيلم ومنها المتحف المصرى الكبير، ومنطقة الأهرامات، ومنطقة خان الخليلى، كما زاروا العاصمة الإدارية الجديدة وقاموا بعمل جولة خارجية شملت أهم المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.