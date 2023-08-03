«أوابك» تكشف تفاصيل التطورات البترولية الشهرية في الأسواق العالمية

كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، اليوم الخميس، تفاصيل التطورات البترولية الشهرية في الأسواق العالمية.

وقالت المنظمة في البيان الصادر عنها، إن التقديرات تُشير إلى انخفاض المتوسط الشهري لسعر سلة خامات “أوبك” خلال شهر يونيو 2023 إلى 75.2 دولار للبرميل، أي بنسبة تراجـع 0.8% مقارنة بالشهر السابق.

“اوابك” تكشف تفاصيل التطورات البترولية الشهرية في الأسواق العالمية

كمـا تشـير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتهـا فـي عام 2023 إلى 79.2 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 20.8% مقارنة بعام 2022.

يذكر أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد انخفض خلال شهر مايو 2023 بنسبة 9.9% (8.3 دولار للبرميل) مقارنة بشهر أبريل، ليصل إلى 75.8 دولار للبرميل.

وتابعت المنظمة يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة عمليات البيع من قبل المستثمرين في أسواق العقود الآجلة، ووفرة الإمدادات من النفط الخام في شمال غرب أوروبا، وتوقعات الطلب غير المؤكدة، مع تراجع عمليات الشراء من العديد من مصافي التكرير الآسيوية، وسط تجدد المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي والمخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي. المعدل الاسبوعي للسعر الفوري لسلة خامات أوبك، مايو 2022 - يونيو 2023 " دولار/ برميل"