تركيب 1000 وصلة مياه لأهالي قرى مركز دار السلام بسوهاج

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور رأفت السمان، بتوصيل عدد 1000 وصلة مياه نقية في قرى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد السمان، استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"؛ لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا "حياة كريمة".

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقًا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة سوهاج، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.