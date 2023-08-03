الباز: هناك حملات عدائية هدفها إفقاد المصريين ثقتهم بإنجازات بلدهم

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن كل مشروع تم على أرض مصر في السنوات الأخيرة البلد كانت في حاجة إليه.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "المشكلة إن هذه المشروعات كانت تحتاج إلى تضحيات وإعادة ترتيب أولوياتنا، وبالفعل الناس عملت ده ووصلنا لنتيجة إننا أصبح لدينا المنجز بتاعنا اللي دفعنا فيه ثمن كبير جدًا سواء فلوس أو عرق وجهد أو صبر".

وأشار إلى أن المهمة الأساسية لنا كلنا كدولة مصرية، بمعنى الشعب والنظام والحكومة الآن، هي كيف نحافظ على هذه الإنجازات، مشددًا على أنه لا يجوز إهدارها على المستوى المادي ولا المعنوي؛ لأن هناك حربًا شديدة جدًا ضد مصر تريد إفقاد الشعب الثقة في فعل الدولة شيئًا جيدًا.

وتابع: "في حملات عدائية تريد تفقدنا أي إحساس بإننا عملنا حاجة كويسة، وعاوزة تفقدنا الثقة في إننا نقدر نعمل حاجة، وده أمر نراه على السوشيال ميديا والقنوات المضادة، والهدف الأساسي من ذلك إن يوصلك كشعب إن أنت معملتش حاجة ومفيش إنجازات".