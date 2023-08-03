تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية.. من هو القديس أسبرينو أسقف نابولي؟

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم الخميس، بذكرى رحيل القديس أسبرينو أسقف نابولي.



من هو القديس أسبرينو أسقف نابولي؟

عاش “أسبرينو” بين نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلادي في نابولي تحت حكم الإمبراطور تراجان وهادريان، بعد أن أسس بطرس كنيسة أنطاكية ، متجهًا نحو روما مع بعض التلاميذ، مر عبر نابولي، حيث التقى بسيدة عجوز مريضة تدعى كانديدا لا فيكيا.

وعدت بأنها اذا شفيت من مرضها ، بأنها سوف تكرس حياتها للرب ، وتجود بأموالها أعمال الخير. فالتقيت بالقديس بطرس ، وطلبت منه أن يصلي لها لكي تشفي، فبعدما وضع يده على رأسها وصلي للرب من أجلها فارقها المرض من وقته .

فطلبت من القديس بطرس أن يصلي من أجل صديق لها وثني يدعي أسبرينو ، فنال هو أيضا الشفاء. فطلب من القديس بطرس أن يلقنه مبادي الايمان المسيحي. ويعمده ، فمكث معه فترة يساعده في رسالته التبشيرية . ويصطحبه في أثناء تجوله ، فتعلم منه الكثير .

وعندما عزم القديس بطرس على مغادرة نابولي ، فراي أن المجتمع النابوليتانو قد تحول أغلبيته للإيمان المسيحي ، وراي أنهم يحتاجون الى راعي يسوس أمورهم ويشدد إيمانهم ، فراي في تلميذه أسبرينو خير خليفة له. فظل أسبرينو يقود شعبه بأمانة وإقتدار .

فبني اسبرينو كنيسة لإكرام مريم العذراء . وبعد ذلك تحولت الى كنيسة للقديسة ريستيتوتا ، التي أصبحت بعد ذلك كاتدرائية نابولي .

فرقد بسلام في الرب بعد حياة قضاها في القداسة واعمال الرحمة والخير. اصبح أسبرينو أول اسقف لنابولي ،وفقًا للتقويم الرخامي لنابولي ، وهي شاهدة قديمة تضم أسماء أساقفة نابولي حتى القرن التاسع ، استمرت قيادته الرعوية حوالي 23 عامًا.

وكان يكن محبة خالصة للفقراء والأرامل . وفقًا للتقاليد ، عالج القديس أسبرينو الناس بأعجوبة من الصداع ولهذا السبب يتم استدعاؤه شفيعاً ضد الصداع النصفي. فاصبح ايضاً شفيع مدينة نابولي منذ عام 1673 .

وأكدت الأبحاث الحديثة أن رفاته كانت موجودة في سراديب الموتى في سان جينارو وتم نقلها بقرار من أسقف نابولي يوحنا الرابع ( 842-849) إلى كاتدرائية ستيفانيا تحت مذبح الكنيسة التي تحمل اسمه.