الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ الطالبة "فرح" الحاصلة على المركز الثالث بالثانوية العامة

الطالبة فرح محمد
الطالبة فرح محمد قدري مع المحافظ

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الطالبة فرح محمد قدري إبراهيم حسن، بنت محافظة الإسكندرية، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، وذلك بحضور والدة ووالد الطالبة، والدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد الشريف، أنه كان حريصًا على استقبال الطالبة فرح لتهنئتها وتكريمها على هذا النجاح المشرف، لافتًا إلى أنها نموذج مشرف لمحافظة الإسكندرية والمحافظة تفتخر بها دائمًا.

وتوجّه المحافظ، بجزيل الشكر والعرفان لوالد ووالدة الطالبة الذين تكبدوا جميع المشاق وساهموا بدورٍ فعَّال في تقلَّد ابنتهم هذا المركز المتقدم على مستوى الجمهورية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الشريف، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها المتفوقين وتشجيع الموهوبين والمتميزين، في ظل رؤية مصر 2030.

الطالبة فرح محمد المركز الثالث على مستوى الجمهورية الثانوية العامة الإسكندرية نموذج مشرف

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