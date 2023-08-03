إحالة مسؤولين بالمركزي للمحاسبات في أكبر قضية هجرة للأردن والنمسا وإيطاليا للجنايات

أحالت جهات التحقيق المختصة 2 من المسئولين بالجهاز المركز للمحاسبات وموظف بجمعية للحج واثنين آخرين للجنايات لاتهامهم في أكبر قضية تهريب مهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية إلى دولة إيطاليا والنمسا والأردن إلى الجنايات.

كشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب.

جريمة تهريب المهاجرين، وقام على إدارتها وتولى قيادتها، وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة ولمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والحصول منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس واستلام المبالغ على خلاف الحقيقة واضطلاع الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على المالية مقابل التهريب، وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج، واضطلاع المتهمون الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.

وأضاف أمر الإحالة أنهم دبروا انتقال 36 مهاجر بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألف إلى 220 ألف جنيه للمهاجر المهرب، حيث استغل المتهمون من الأول إلى الثالث وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز - على خلاف الحقيقة - على النحو المبين بالاتهامات من الثالث إلى السادس وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دخول الدول المبينة سلفاً دون الحصول على تأشيرة وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام الأول.

وأشار أمر الإحالة قلدوا خاتم إحدى الجهات الحكومية وهي الجهاز المركزي للمحاسبات"، واستعملوه بأن مهروا به المحررات المزورة محل الاتهامات التالية مع علمهم بتقليده.