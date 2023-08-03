الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عماد الدين حسين: استقلالية المجلس الوطني للتعليم مفتاح نجاحه

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استقلالية المجلس الوطني للتعليم، هو المفتاح الرئيسي لضمان نجاحه، وبدون استقلالية المجلس سينتهي بنا الأمر إلى أن يكون لدينا هيئة مثل باقي الهيئات.

وأضاف عماد الدين حسين خلال كلمته بالجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المُحال للحوار الوطني، أن تشكيل المجلس يتضمن  ١٨ وزيرًا، ورئيس هيئة موجودين، مقابل ٨ من الخبراء، والتصويت يكون بثلثيِّ المجلس، وهذا يعني أننا نقوم بإعادة إنتاج  مجلس وزراء جديد.

وتابع: "الحكمة من إنشاء هذا المجلس، أن تكون قراراته وسياساته عابره للحكومة، ويأتي الوزير لتنفيذ هذه السياسات"، مشيرًَا إلى أن الضمان الرئيسي أن يكون عدد الخبراء نصف عدد التشكيل.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن النقطة الثانية العامة هي الهوية الوطنية والانتماء، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على التربية القومية، وأن تكون هذه المادة متواجدة بشكل أساسي للطلاب.

واستكمل: "عدد كبير من الطلاب في المدارس الأجنبية الخاصة للأسف فكرتهم عن الانتماء مش موجودة.. وتكون هذه مادة مهملة".

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