غدًا نشاط للرياح وأمطار خفيفة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الجمعة، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما توقعوا طقسًا حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على كل الأنحاء.



وذكرت هيئة الأرصاد أن اليوم الخميس من المتوقع أن يشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 35 24

كفرالشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبورماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31

