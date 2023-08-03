ممثلة حزب المؤتمر بالحوار الوطنى: بيت الطاعة يستخدم قانونيًا لإذلال المرأة

طالبت الدكتورة داليا الإتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، بأهمية التوافق على إقرار حق الكد والسعاية للمرأة خلال الفترة المُقبلة، خاصة لو تم الطلاق بعد 10 سنوات من الزواج، حيث إن المرأة أصبحت شريكا في كل شىء فى بناء الأسرة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في جلسة "مشكلات ما بعد الطلاق" بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى، مؤكدة أنه ومن ثم لا بد أن نكون أمام فلسفة جديدة بقانون الأحوال الشخصية بشأن العدال الناجزة فى النفقة والسكن.

ولفتت إلى أهمية أيضا أن نكون أمام صندوق رعاية للأسرة، ووثيقة تأمين للدعم المادى من أجل تأمين الحياة، مع النص صراحة على إقرار حق الكد والسعاية للمرأة، خاصة بعد أن يتم الطلاق بعد 10 سنوات، مع تدريب القضاة فى محاكم الأسرة بصورة من الحالية.